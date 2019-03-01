2019-03-01T13:21:23+03:00
Происшествия

На пожаре в колонии в Тульской области погиб инженер

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Днем 28 февраля 2019 года старший инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области, старший техник группы и инженер группы производили сварочные работы в одном из помещений колонии.

В результате проведения сварочных произошло воспламенение пиротехнических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию. Начался пожар.

Инженер группы отравился продуктами горения. Смерть его наступила на месте.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Следователями был проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза по телу потерпевшего, пожаро-техническая экспертиза. Также следователи устанавливают должностных лиц, допустивших вышеуказанных работников к производству сварочных работ в указанном помещении. Изымаются и исследуются должностные инструкции и иные документы.

- В ходе расследования уголовного дела будут тщательно исследованы обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления, после чего ответственным должностным лицам будет внесено представление, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой "Хендай" слетел в кювет: есть пострадавший
Ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная
Под Тулой "Форд" столкнулся с "МАНом"
В Туле пройдет встреча с шаолиньским монахом
8 Марта вход в Ясную Поляну и музей Поленова будет бесплатным для женщин
Туляк отправится под суд за смертельное избиение знакомого
В Тульской области ожидается ухудшение погодных условий
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
Тульские журналисты побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре МВД
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны тулякам в интернете
В Туле стартовала запись болельщиков "Арсенала" на бесплатный самолет до Грозного
Решение по изменению фасада Дома ребенка является временным
4 марта на улице Конструктора Грязева в Туле ограничат движение и стоянку
В честь 8 марта клиника "Семейная" готовит специальный подарок для жительниц города Тула
Матч тульского «Арсенала» с «Оренбургом» состоится на нейтральном поле
В Тульской области застрелили мужчину