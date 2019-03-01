На пожаре в колонии в Тульской области погиб инженер

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-01T13:21:23+03:00

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Днем 28 февраля 2019 года старший инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области, старший техник группы и инженер группы производили сварочные работы в одном из помещений колонии.

В результате проведения сварочных произошло воспламенение пиротехнических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию. Начался пожар.

Инженер группы отравился продуктами горения. Смерть его наступила на месте.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Следователями был проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза по телу потерпевшего, пожаро-техническая экспертиза. Также следователи устанавливают должностных лиц, допустивших вышеуказанных работников к производству сварочных работ в указанном помещении. Изымаются и исследуются должностные инструкции и иные документы.

- В ходе расследования уголовного дела будут тщательно исследованы обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления, после чего ответственным должностным лицам будет внесено представление, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU