2019-03-01T13:14:45+03:00
Общество

8 Марта вход в Ясную Поляну и музей Поленова будет бесплатным для женщин

Музеи присоединились к всероссийской акции
Виктория ЯКУШИНА
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По инициативе Минкультуры России, поддержанной музейным сообществом, вход в большинство музеев для женщин в Международный женский день 8 Марта будет бесплатным.

К акции присоединились и два тульских музея.

Это музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная поляна" и Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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