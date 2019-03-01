2019-03-01T11:59:54+03:00
Происшествия

Туляк отправится под суд за смертельное избиение знакомого

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как выяснилось, ночью 1 января 2019 года обвиняемый вместе со своим знакомым находились около одного из подъездов дома № 7 по улице Новомосковская в Туле.

В связи с тем, что мужчины были пьяны, между ними возник конфликт. В результате обвиняемый ударил товарища по лицу, от чего тот упал на землю. Затем обвиняемый ударил его ногой в живот.

После произошедшего потерпевшего перенесли в квартиру обвиняемого. Там он и умер от полученных телесных повреждений.

На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. Он находится под домашним арестом.

- Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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