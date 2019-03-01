2019-03-01T11:51:42+03:00
Общество

В Тульской области ожидается ухудшение погодных условий

Об этом сообщают синоптики
Виктория ЯКУШИНА
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По прогнозам Гидрометцентра России на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий, в частности, выпадение осадков в виде мокрого снега, в связи, с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

Уважаемые водители, помните, что при выпадение осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов.

Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Кроме того экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-44-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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