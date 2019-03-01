Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-01T11:41:20+03:00

Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ теперь можно открыть как в рамках пакета услуг «Турбо», так и без оформления пакета

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Накопительный счет – текущий банковский счет с ежемесячным начислением процентного дохода. Выпуск дебетовой карты к действующему накопительному счету не предусмотрен.

Счет «Турбо» открывается в рублях или долларах США. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств на счете.

Процентные ставки по накопительному счету «Турбо» составляют:

- от 15 тыс. рублей в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 3% до 6% годовых (максимальная ставка при минимальном остатке денежных средств на счете 1 млн рублей);

- от 250 долларов США в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 0,4% до 0,7% годовых (максимальная ставка при минимальном остатке денежных средств на счете 15 тысяч долларов США).

Открыть накопительный счет «Турбо» можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания накопительного счета «Турбо» можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU