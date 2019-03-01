СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-01T11:45:56+03:00

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1 марта отмечают 100-летний юбилей создания службы в системе МВД сотрудники экспертно-криминалистических центров.

Об этой профессии говорят, что она - своеобразная путеводная нить в раскрытии преступлений.

Применение криминалистических средств и методов способствует созданию доказательственной базы по значительному количеству расследуемых противоправных деяний.

По случаю праздничной даты тульские журналисты были приглашены на экскурсию по ЭКЦ.

Сотрудники центра продемонстрировали, чем живет лаборатория: рассказали об исследованиях, а также показали химическую и ДНК-экспертизу, работу с почерком, оружием и отпечатками пальцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="288" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/694790" frameborder="0"></iframe> Тульские журналисты побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре МВД.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU