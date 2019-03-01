Тульские журналисты побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре МВД
1 марта отмечают 100-летний юбилей создания службы в системе МВД сотрудники экспертно-криминалистических центров.
Об этой профессии говорят, что она - своеобразная путеводная нить в раскрытии преступлений.
Применение криминалистических средств и методов способствует созданию доказательственной базы по значительному количеству расследуемых противоправных деяний.
По случаю праздничной даты тульские журналисты были приглашены на экскурсию по ЭКЦ.
Сотрудники центра продемонстрировали, чем живет лаборатория: рассказали об исследованиях, а также показали химическую и ДНК-экспертизу, работу с почерком, оружием и отпечатками пальцев.
Тульские журналисты побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре МВД.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU