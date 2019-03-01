2019-03-01T11:45:56+03:00
Общество

Тульские журналисты побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре МВД

Сотрудники центра продемонстрировали свою работу [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

1 марта отмечают 100-летний юбилей создания службы в системе МВД сотрудники экспертно-криминалистических центров.

Об этой профессии говорят, что она - своеобразная путеводная нить в раскрытии преступлений.

Применение криминалистических средств и методов способствует созданию доказательственной базы по значительному количеству расследуемых противоправных деяний.

По случаю праздничной даты тульские журналисты были приглашены на экскурсию по ЭКЦ.

Сотрудники центра продемонстрировали, чем живет лаборатория: рассказали об исследованиях, а также показали химическую и ДНК-экспертизу, работу с почерком, оружием и отпечатками пальцев.

Тульские журналисты побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре МВД.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой "Хендай" слетел в кювет: есть пострадавший
Ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная
Под Тулой "Форд" столкнулся с "МАНом"
В Туле пройдет встреча с шаолиньским монахом
На пожаре в колонии в Тульской области погиб инженер
8 Марта вход в Ясную Поляну и музей Поленова будет бесплатным для женщин
Туляк отправится под суд за смертельное избиение знакомого
В Тульской области ожидается ухудшение погодных условий
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны тулякам в интернете
В Туле стартовала запись болельщиков "Арсенала" на бесплатный самолет до Грозного
Решение по изменению фасада Дома ребенка является временным
4 марта на улице Конструктора Грязева в Туле ограничат движение и стоянку
В честь 8 марта клиника "Семейная" готовит специальный подарок для жительниц города Тула
Матч тульского «Арсенала» с «Оренбургом» состоится на нейтральном поле
В Тульской области застрелили мужчину