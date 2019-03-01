2019-03-01T11:12:17+03:00
Общество

Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны тулякам в интернете

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«Ростелеком»«Ростелеком»
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Курс «Ростелеком. DataTalks», который стартовал вечером 28 февраля, вызвал большой интерес со стороны соискателей — молодых специалистов и студентов последних курсов технических вузов. В компанию «Ростелеком» поступило около 500 заявок, из которых было отобрано 140. Учитывая количество желающих, организаторы приняли решение записать все лекции курса на видео и опубликовать их на официальном сайте проекта. Записи будут доступны во втором квартале 2019 года.

Курс будет проходить в течение полутора месяцев и завершится 8 апреля. Программа состоит из 12 обзорных лекций, которые позволят аудитории получить базовые навыки по инструментам и методам построения хранилищ данных, узнать про современные подходы к обработке больших данных, извлечению информации из большого объема данных, научиться грамотно их использовать для того, чтобы помогать бизнесу. После прохождения курса и финального испытания очные слушатели получат сертификаты и смогут претендовать на работу в «Ростелекоме» или компаниях-партнерах проекта: Accenture, DIS Group, Human Factor Labs, Adastra, Qlik и ArenaData.

Обучение открывается лекцией «Подходы к управлению данными: стратегические, организационные, технологические». Читают директор по управлению данными ПАО «Ростелеком» Сергей Носов, технический директор DIS Group Олег Гиацинтов, управляющий директор департамента «Цифровые решения», руководитель практики Digital delivery компании Accenture Лариса Малькова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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