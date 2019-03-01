2019-03-01T11:33:27+03:00
Спорт

В Туле стартовала запись болельщиков "Арсенала" на бесплатный самолет до Грозного

У клубного магазина уже сформировалась большая очередь [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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"Арсенал" организовал бесплатный трансфер для своих болельщиков в Грозный на матч с ЦСКА. Для этого будет предоставлен чартерный авиарейс из московского аэропорта.

Запись для желающих отправиться поддержать команду стартовала 1 марта в 9:00 в магазине ПФК «Арсенал» на территории Центрального стадиона.

У клубного магазина уже сформировалась большая очередь.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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