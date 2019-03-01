В Туле стартовала запись болельщиков "Арсенала" на бесплатный самолет до Грозного

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-01T11:33:27+03:00

У клубного магазина уже сформировалась большая очередь [фото]

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"Арсенал" организовал бесплатный трансфер для своих болельщиков в Грозный на матч с ЦСКА. Для этого будет предоставлен чартерный авиарейс из московского аэропорта.

Запись для желающих отправиться поддержать команду стартовала 1 марта в 9:00 в магазине ПФК «Арсенал» на территории Центрального стадиона.

У клубного магазина уже сформировалась большая очередь.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU