Решение по изменению фасада Дома ребенка является временным

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-01T10:44:30+03:00

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Случай с обшивкой желтым сайдингом Тульского областного специализированного дома ребенка №1 не оставил горожан равнодушными. Первоначальный облик исторического здания, возведенного в 1945 году, сегодня скрыт от глаз жителей.

Ранее стало известно, что управление градостроительства и архитектуры администрации Тулы не выдавало разрешение на реконструкцию объекта ведомство. В дом ребенка направлено требование оформить паспорт до 1 июня 2019 года.

В ответ на запрос портала «Тула ушедшего века» инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору Тульской области прокомментировала ситуацию.

Ведомство подтвердило неправомерность изменения внешнего вида фасада здания, а также передало ответ регионального министерства здравоохранения:

«Решение по изменению фасада является временным. В связи с агрессивными климатическими условиями демонтаж сайдинга запланирован на весенне-зимний период».

ИСТОЧНИК KP.RU