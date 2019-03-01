4 марта на улице Конструктора Грязева в Туле ограничат движение и стоянку

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-01T09:45:37+03:00

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С 8:00 до 13:00 4 марта 2019 года, в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Конструктора Грязева на участке от пр. Ленина до дома №124а.

Также с 11.00 до 13.00 ограничено движение всех видов транспорта будет действовать по ул. Конструктора Грязева на участке от пр. Ленина до дома № 124а.

Ограничение движения связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного открытию стелы в честь советского и российского конструктора автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения В.П. Грязева.

ИСТОЧНИК KP.RU