В честь 8 марта клиника "Семейная" готовит специальный подарок для жительниц города Тула
10 марта в Туле бесплатный прием будет вести Федор Янович Красковский, один из ведущих специалистов московского Научно-практического центра хирургии. Центр входит в сеть клиник «Семейная».
Федор Янович проводит операции по увеличению, уменьшению, реконструкции груди, а также занимается абдоминопластикой, отопластикой, современными операциями по подтяжке лица, оперативным увеличением/уменьшением губ.
В сети клиник "Семейная" все операции проводятся в современно оснащенном комфортном стационаре с применением передовых методик хирургии и диагностики.
Посмотреть работы доктора Красковского можно в официальном Инстаграме.
Запись по телефону: (4872) 77-05-77
ИСТОЧНИК KP.RU