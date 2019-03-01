2019-03-01T08:52:33+03:00
Спорт

Матч тульского «Арсенала» с «Оренбургом» состоится на нейтральном поле

Клуб принес извинения болельщикам за доставленные неудобства
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится на нейтральном поле. Газон Центрального стадиона в Туле не допущен к игре ¼ финала Кубка России. Такое решение приняла комиссии РФС по допуску футбольных полей 27 февраля.

Матч должен был состояться в Туле 6 марта. О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.

ПФК «Арсенал» принес извинения болельщикам за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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