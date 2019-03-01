В Тульской области застрелили мужчину
Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».
По предварительной информации, в ночь с 27 на 28 февраля на одной из улиц поселка Центральный Суворовского района было обнаружено тело 31-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области груди.
Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Также назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшего, а также ряд других. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев произошедшего.
Личность потерпевшего установлена. Мужчина является местным жителем, ранее был осужден за совершение особо тяжкого преступления. В 2018 году освободился из мест лишения свободы.
Предпринимаются меры к установлению лица, виновного в совершении данного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU