В Туле проработают вопрос организации кружков для детей дошкольного возраста

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-28T17:03:59+03:00

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В Туле проработают вопрос организации творческих и развивающих объединений для детей дошкольного возраста в Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества. В частности, для детей 5-летнего возраста.

Такое решение было принято по итогам личного приема. Заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая дала разъяснения заявительнице по вопросу по работы учреждения. Отмечено, что будут проанализированы все аспекты его деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU