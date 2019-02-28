«Ростелеком» представил свои возможности для развития цифровой экономики в Тульском регионе

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-28T15:54:02+03:00

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«Ростелеком» стал участником панельной дискуссии «Цифровой диалог» на тему развития цифровой экономики в Тульской области. Мероприятие прошло в творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле. На площадке собрались свыше ста представителей государственного сектора, бизнеса, ИТ-сферы, финансов и компаний-разработчиков. В дискуссии также принял участие представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.

Участники обсудили актуальные темы, связанные с рынком ИТ, цифровыми решениями в бизнесе, а также вопросы государственного регулирования и поддержки среднего и малого предпринимательства.

В своем выступлении директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов отметил, что мощные ресурсы компании служат технологической основой для формирования цифровой экономики России. Среди наглядных примеров – работа ведущего провайдера по предоставлению сервисов «электронного правительства», единого портала госуслуг, внедрение региональной системы информационных технологий в сферах образования и здравоохранения Тульской области.

«Цифровая экономика – тренд, определяющий изменения всего окружающего мира, и, как следствие, стратегии нашей компании. Беспилотный транспорт, платформы виртуальной реальности, биометрия, телемедицина, дистанционное образование, умный город… «Ростелеком» – основной партнер государства по реализации инфраструктурных инициатив и созданию современных отечественных сервисов и платформ», – отметил А. Карташов.

В 2017 году Правительство РФ приняло программу «Цифровая экономика Российской Федерации». «Ростелеком», как надежный поставщик современных технологичных решений, определен ее основным исполнителем. Компания проделала большой путь трансформации из оператора традиционных услуг связи в национального цифрового провайдера, и активно участвует в создании интеллектуальных цифровых сервисов для оказания госуслуг, телемедицины, образования, ЖКХ и городского хозяйства и много другого.

По завершении мероприятия участники обсудили текущее состояние цифровой экономики в регионе, а также цифровой трансформации бизнеса и государства.

ИСТОЧНИК KP.RU