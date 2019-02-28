В Пролетарском округе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-28T15:34:41+03:00

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Рейд с участием сотрудников главного управления по Пролетарскому территориальному округу состоялся 27 февраля на улицах Кутузова, Металлургов.

<ыло составлено четыре протокола об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.

Напомним, согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU