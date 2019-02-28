Ремонт дорог литым асфальтом в Туле продолжается

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-28T14:58:32+03:00

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Сегодня, 28 февраля 2019 года, работы по восстановлению дорожного полотна в Туле ведутся на семи улицах: ул. Рязанская, пр-т Ленина, ул. Калинина, Шухова, Набережная Дрейера, Воздухофлотская, Болотова.

Аварийно-восстановительный ремонт – временная мера, которая позволяет в переходный период ликвидировать ямы на дорогах, которые образовались от перепада температур и переувлажнении грунта.

Ежедневно на линии работает не меньше восьми бригад – это специалисты подрядных организаций: ООО «Каскад», ООО «КС-строй», ООО «Мегастрой», ООО «ЮСК», ООО «Урожай», а также МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Работы ведутся, в том числе и в выходные. Для примера: еще пять лет назад на дорогах работали максимум две бригады.

В день специалисты ремонтируют порядка 400 кв.м. литым асфальтом. Специалисты фрезеруют участки, подготавливают карты, затем производят укладку смеси. Срок службы литого асфальтобетона – более одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU