До 2021 года в Туле должны полностью ликвидировать очередность в детсады детей от 0 до 3 лет

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-28T14:57:03+03:00

Об этом стало известно в рамках объезда строящихся детских садов в Туле

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Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел объезд строящихся детских садов. В ходе выездного совещания посещены строящиеся объекты на улице Серебровской и в ЖК «Солнечный».

На Серебровской строится дошкольное образовательное учреждение на 120 мест. Строительство начато в сентябре прошлого года. Завершить работы планируется в сентябре 2019 года. Детский садик сможет принять 40 малышей до 3 лет, 80 – от 3 до 7 лет.

- У нас все текущее работы - в графике, в части здания ведется уже внутренняя и внешняя отделка, - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Основная наша задача, конечно же, соблюсти все сроки выполнения работ.

Еще одно дошкольное учреждение возводят в жилом комплексе «Солнечный» на ул. Макаренко. Осенью текущего года здесь также запланировано открытие дошкольного учреждения на 75 мест. Детский садик получит символичное название «Солнышко». Застройщиком выступила компания «ВИТЕСС», которая является и застройщиком территории.

- Считаю, это правильная практика, когда застройщик территории участвует в строительстве и социальных объектов, которые необходимы для этой территории, - отметил Евгений Васильевич.

Решение вопроса обеспечения тульских дошколят местами в детских садах решается комплексно. В этом году запланировано открытие двух строящихся детских садов в ЖК «Солнечный» и на ул. Серебровской. За счет внутренних возможностей учреждений будет дополнительно открыто еще 336 мест. Планируется начать строительство еще трех детских садов в пос. Северный, на Красноармейском проспекте, ЖК «Времена года».

В настоящее время стоит задача до 2021 года полностью ликвидировать очередность детей от 0-3. Сейчас такая потребность есть у 1200 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU