2019-02-28T14:57:03+03:00
Общество

До 2021 года в Туле должны полностью ликвидировать очередность в детсады детей от 0 до 3 лет

Об этом стало известно в рамках объезда строящихся детских садов в Туле
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел объезд строящихся детских садов. В ходе выездного совещания посещены строящиеся объекты на улице Серебровской и в ЖК «Солнечный».

На Серебровской строится дошкольное образовательное учреждение на 120 мест. Строительство начато в сентябре прошлого года. Завершить работы планируется в сентябре 2019 года. Детский садик сможет принять 40 малышей до 3 лет, 80 – от 3 до 7 лет.

- У нас все текущее работы - в графике, в части здания ведется уже внутренняя и внешняя отделка, - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Основная наша задача, конечно же, соблюсти все сроки выполнения работ.

Еще одно дошкольное учреждение возводят в жилом комплексе «Солнечный» на ул. Макаренко. Осенью текущего года здесь также запланировано открытие дошкольного учреждения на 75 мест. Детский садик получит символичное название «Солнышко». Застройщиком выступила компания «ВИТЕСС», которая является и застройщиком территории.

- Считаю, это правильная практика, когда застройщик территории участвует в строительстве и социальных объектов, которые необходимы для этой территории, - отметил Евгений Васильевич.

Решение вопроса обеспечения тульских дошколят местами в детских садах решается комплексно. В этом году запланировано открытие двух строящихся детских садов в ЖК «Солнечный» и на ул. Серебровской. За счет внутренних возможностей учреждений будет дополнительно открыто еще 336 мест. Планируется начать строительство еще трех детских садов в пос. Северный, на Красноармейском проспекте, ЖК «Времена года».

В настоящее время стоит задача до 2021 года полностью ликвидировать очередность детей от 0-3. Сейчас такая потребность есть у 1200 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пролетарском округе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли
Ремонт дорог литым асфальтом в Туле продолжается
Водоснабжение в Кимовске полностью восстановлено
В Туле двое мужчин попались на краже аккумуляторов и топлива с трактора
Из-за порыва трубы без воды в Кимовске остались более 1400 домов
Житель Тульской области высадил друга из его машины и уехал тусить
В Кимовске частично нарушено холодное водоснабжение
Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса
За неделю в Туле зарегистрировали почти 4 000 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ
«Душа моя, Масленица!»: в Туле пройдет воскресник для школьников
В Туле после ремонта детский сад на ул. Демонстрации примет 200 малышей
12 человек тушили горящие вагончики на Макаренко в Туле
В Туле на ул. Кабакова сгорел "ВАЗ-2114"
Тулячку осудили за незаконное проникновение в чужой дом
В Зареченском округе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли
Туляки начали возвращать билеты на матч "Арсенал" - "ЦСКА"
Туляков приглашают на бесплатные занятия в клуб иностранного общения
В Тульскую область приехала Вероника Скворцова
Тульская область стала одной из лидеров в ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения
В Тульской области впервые провели операцию по эндопротезированию коленного сустава системой последнего поколения «Stryker Knee Triathlon»
Будет ли застроен Рогожинский парк в Туле
Руководство Тульского дома ребенка обязали оформить паспорт внешнего вида фасада
В Туле открылась школа «Тульской студенческой весны»
Тульски силовики проверили объекты в Щекинском районе, где работали иностранцы
Жительница Тульской области ограбила знакомого, пока тот спал
Весной на улице Малые Гончары в Туле запретят остановку и стоянку авто
«Музыкальный патруль» тульской полиции отпраздновал юбилей