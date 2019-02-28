Водоснабжение в Кимовске полностью восстановлено
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Как мы сообщали ранее, 28 февраля 2019 года в 10:40 в Кимовске было нарушено водоснабжение. В зону отключения попали свыше 1400 домов различной этажности.
Причина коммунальной аварии - порыв трубопровода диаметром 300 мм.
По состоянию на 12:45 водоснабжение полностью восстановлено.
На месте происшествия работала оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU