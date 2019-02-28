2019-02-28T14:50:58+03:00
Происшествия

Водоснабжение в Кимовске полностью восстановлено

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Как мы сообщали ранее, 28 февраля 2019 года в 10:40 в Кимовске было нарушено водоснабжение. В зону отключения попали свыше 1400 домов различной этажности.

Причина коммунальной аварии - порыв трубопровода диаметром 300 мм.

По состоянию на 12:45 водоснабжение полностью восстановлено.

На месте происшествия работала оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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