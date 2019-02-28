2019-02-28T13:17:09+03:00
Происшествия

В Туле двое мужчин попались на краже аккумуляторов и топлива с трактора

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Туле задержали подозреваемых в краже.

Как выяснилось, 22-летний безработный ранее судимый мужчина и его 21-летний безработный подельник, оба проживающие в Дубенском районе, похитили аккумуляторы и 50 литров топлива с трактора на строительной площадке. Им удалось это провернуть, когда поздним вечером транспортное средство осталось без внимания. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

Подозреваемые были установлены правоохранителями. Они признались в содеянном.

В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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