В Туле двое мужчин попались на краже аккумуляторов и топлива с трактора
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицейские в Туле задержали подозреваемых в краже.
Как выяснилось, 22-летний безработный ранее судимый мужчина и его 21-летний безработный подельник, оба проживающие в Дубенском районе, похитили аккумуляторы и 50 литров топлива с трактора на строительной площадке. Им удалось это провернуть, когда поздним вечером транспортное средство осталось без внимания. Ущерб составил 28 тысяч рублей.
Подозреваемые были установлены правоохранителями. Они признались в содеянном.
В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело.
Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU