Из-за порыва трубы без воды в Кимовске остались более 1400 домов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-28T11:44:19+03:00

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Ранее мы сообщали, что 28 февраля 2019 года в 10:40 было частично нарушено холодное водоснабжение в Кимовске. Без воды остались более 1400 домов различной этажности.

Причина тому стал порыв трубопровода диаметром 300 мм.

В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

На месте происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU