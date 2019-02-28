Из-за порыва трубы без воды в Кимовске остались более 1400 домов
Ведутся аварийно-восстановительные работы
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Ранее мы сообщали, что 28 февраля 2019 года в 10:40 было частично нарушено холодное водоснабжение в Кимовске. Без воды остались более 1400 домов различной этажности.
Причина тому стал порыв трубопровода диаметром 300 мм.
В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.
На месте происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU