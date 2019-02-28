Житель Тульской области высадил друга из его машины и уехал тусить

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-28T11:40:31+03:00

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Полицейские в Суворове выясняют обстоятельства угона авто.

Как выяснилось, глубокой ночью 31-летний местный житель ехал за рулем своего "ВАЗ-2107" вместе с 29-летним знакомым.

Пассажир предложил посетить ночной клуб в райцентре, но друг отказался.

Когда друг остановил авто, знакомый силой вытащил его из-за руля и пересадил на сиденье рядом с водительским. Сам же он сел за руль и поехал по желаемому маршруту – в увеселительное заведение. При этом по пути мужчина вообще высадил владельца авто из салона.

Разгневанный поведением знакомого мужчина обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД в кратчайшие сроки обнаружили машину, а затем нашли предполагаемого угонщика. Он признался в содеянном.

Полицейские проводят работу по установлению деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU