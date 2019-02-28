В Кимовске частично нарушено холодное водоснабжение

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-28T11:43:56+03:00

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28 февраля 2019 года, в 10:40 в городе Кимовск Тульской области было частично отключено холодное водоснабжение.

На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады.

Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU