В Кимовске частично нарушено холодное водоснабжение
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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28 февраля 2019 года, в 10:40 в городе Кимовск Тульской области было частично отключено холодное водоснабжение.
На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады.
Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU