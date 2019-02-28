2019-02-28T10:43:09+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса

УРАЛСИБ интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор документов FreshDoc. Cервис позволяет клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – создавать документы на основе выбранных клиентом условий
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

За счет интеграции сервиса в Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор сам формирует необходимый пакет документов на основе данных, ранее предоставленных клиентом в Банк. Все необходимые приложения к документам создаются автоматически. В результате, сроки подготовки документов сокращаются до 3-5 минут.

Конструктор документов FreshDoc доступен в двух тарифах: «Основной», куда входят базовые услуги, и «Профессионал» с расширенными функциями. В обоих вариантах конструктор позволяет формировать более 1400 различных типов документов для бизнеса и персональных нужд. Все документы соответствуют российскому законодательству и содержат ссылки на нормативно-правовую базу. При этом, если потребуется окончательная настройка документа, профессиональные юристы окажут бесплатную помощь.

В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и многое другое.

В начале февраля 2019 года Банк УРАЛСИБ уже интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Евабета», который позволяет юрлицам и ИП получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым показателям с наиболее успешными представителями по своему направлению деятельности в конкретном регионе.

Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года. Новый интернет-банк для бизнеса занял 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге для торгово-сервисных предприятий, согласно исследованию Business Internet Banking Rank – 2018, представленному агентством Markswebb.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за порыва трубы без воды в Кимовске остались более 1400 домов
Житель Тульской области высадил друга из его машины и уехал тусить
В Кимовске частично нарушено холодное водоснабжение
За неделю в Туле зарегистрировали почти 4 000 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ
«Душа моя, Масленица!»: в Туле пройдет воскресник для школьников
В Туле после ремонта детский сад на ул. Демонстрации примет 200 малышей
12 человек тушили горящие вагончики на Макаренко в Туле
В Туле на ул. Кабакова сгорел "ВАЗ-2114"
Тулячку осудили за незаконное проникновение в чужой дом
В Зареченском округе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли
Туляки начали возвращать билеты на матч "Арсенал" - "ЦСКА"
Туляков приглашают на бесплатные занятия в клуб иностранного общения
В Тульскую область приехала Вероника Скворцова
Тульская область стала одной из лидеров в ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения
В Тульской области впервые провели операцию по эндопротезированию коленного сустава системой последнего поколения «Stryker Knee Triathlon»
Будет ли застроен Рогожинский парк в Туле
Руководство Тульского дома ребенка обязали оформить паспорт внешнего вида фасада
В Туле открылась школа «Тульской студенческой весны»
Тульски силовики проверили объекты в Щекинском районе, где работали иностранцы
Жительница Тульской области ограбила знакомого, пока тот спал
Весной на улице Малые Гончары в Туле запретят остановку и стоянку авто
«Музыкальный патруль» тульской полиции отпраздновал юбилей