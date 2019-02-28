За неделю в Туле зарегистрировали почти 4 000 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-28T11:19:23+03:00

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С 18 по 24 февраля 2019 года, в Тульской области зарегистрировано 8 415 случаев гриппа и ОРВИ. Данная показатель ниже эпидемического порога на 14,7 % и ниже заболеваемости предыдущей недели (9337 случаев).

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых - на 17,2%, ниже порога заболеваемость среди детей от 0-2 на 29,3%, среди детей 3-6 лет – на 6,8%, среди школьников на 6,5%.

В оружейной столице за неделю зарегистрировано 3737 случаев заболеваний, что ниже порога на 27%, снижение относительно предыдущей недели составило 16%. В разрезе всех возрастных групп заболеваемость ниже порога.

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ полностью закрыта на карантин одна школа, частично приостановлен процесс обучения в 29 классах 19 школ и семи группах семи детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU