«Душа моя, Масленица!»: в Туле пройдет воскресник для школьников

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-28T09:49:41+03:00

Гости отметят Масленицу, узнают, как праздновался каждый день масленичной недели и душевно встретят жизнерадостную весну

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3 марта 2019 года, в 17:00 в музее "Тульские древности" пройдет воскресник для дошкольников «Душа моя, Масленица!».

Шутки и потехи, балаган и снежные бои, состязания в силушке молодецкой – все это, а также другие русские традиции предстоит вспомнить на музейной встрече малышам и их родителям.

Гости отметят Масленицу, узнают, как праздновался каждый день масленичной недели и душевно встретят жизнерадостную весну.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей (на 1 ребенка и 1 взрослого).

ИСТОЧНИК KP.RU