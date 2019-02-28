«Душа моя, Масленица!»: в Туле пройдет воскресник для школьников
Гости отметят Масленицу, узнают, как праздновался каждый день масленичной недели и душевно встретят жизнерадостную весну
Фото: пресс-служба музея "Куликово поле"
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3 марта 2019 года, в 17:00 в музее "Тульские древности" пройдет воскресник для дошкольников «Душа моя, Масленица!».
Шутки и потехи, балаган и снежные бои, состязания в силушке молодецкой – все это, а также другие русские традиции предстоит вспомнить на музейной встрече малышам и их родителям.
Гости отметят Масленицу, узнают, как праздновался каждый день масленичной недели и душевно встретят жизнерадостную весну.
Возрастные рекомендации – 6+.
Стоимость билета – 200 рублей (на 1 ребенка и 1 взрослого).
ИСТОЧНИК KP.RU