2019-02-28T09:20:41+03:00
Общество

В Туле после ремонта детский сад на ул. Демонстрации примет 200 малышей

Евгений Авилов провел выездное рабочее совещание по вопросу ремонта дошкольного образовательного учреждения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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После проведения ремонта детский сад на ул. Демонстрации, д. 144 а сможет принять еще 200 малышей. Об этом говорили в рамках выездного рабочего совещания по вопросу проведения ремонтных работ в дошкольном образовательном учреждении.

В настоящее время детский сад входит в состав Центра образования №8. В нем функционирует 5 групп на 108 человек. Ремонтные работы позволят открыть дополнительные группы.

На текущий момент необходимо провести замену участка ограждения, предусмотреть удобный вход на территорию детского сада, снести хозяйственную постройку. Также необходимо провести работы внутри здания, отремонтировать группы, санузлы, помещения общего пользования.

Глава администрации Тулы Евений Авилов поручил проработать смету на ремонт, обозначить необходимые первоочередные работы, и представить ее на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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