12 человек тушили горящие вагончики на Макаренко в Туле
Причина пожара в Туле устанавливается
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28 февраля 2019 года, в 06:04 на улице Макаренко в Туле произошел пожар в металлических вагончиках.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-4 и ОП ПСЧ-5.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия вагончики выгорели внутри по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU