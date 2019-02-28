2019-02-28T08:31:29+03:00
Происшествия

12 человек тушили горящие вагончики на Макаренко в Туле

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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28 февраля 2019 года, в 06:04 на улице Макаренко в Туле произошел пожар в металлических вагончиках.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-4 и ОП ПСЧ-5.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия вагончики выгорели внутри по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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