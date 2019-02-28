В Туле на ул. Кабакова сгорел "ВАЗ-2114"

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-28T08:25:23+03:00

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28 февраля в Туле на ул. Кабакова загорелся автомобиль "ВАЗ-2114". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:44.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия частично выгорел моторный отсек автомобиля, оплавилась передняя панель управления. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU