В Туле на ул. Кабакова сгорел "ВАЗ-2114"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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28 февраля в Туле на ул. Кабакова загорелся автомобиль "ВАЗ-2114". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:44.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия частично выгорел моторный отсек автомобиля, оплавилась передняя панель управления. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU