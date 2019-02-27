2019-02-27T16:54:52+03:00
Происшествия

Тулячку осудили за незаконное проникновение в чужой дом

Ей назначено наказание в виде обязательных работ
Виктория ЯКУШИНА
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26 февраля 2018 года мировой судья судебного участка № 46 Чернского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 43-летней жительницы села Сосновка Чернского района.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища".

Оказалось, что 11 января 2019 года, пьяная дама против воли потерпевшего проникла в его дом.

Так, приговором суда тулячке назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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