Тулячку осудили за незаконное проникновение в чужой дом
Ей назначено наказание в виде обязательных работ
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26 февраля 2018 года мировой судья судебного участка № 46 Чернского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 43-летней жительницы села Сосновка Чернского района.
Суд признал ее виновной в совершении преступления по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища".
Оказалось, что 11 января 2019 года, пьяная дама против воли потерпевшего проникла в его дом.
Так, приговором суда тулячке назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU