2019-02-27T16:50:08+03:00
Общество

В Зареченском округе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли

Виктория ЯКУШИНА
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Рейд по пресечению несанкционированной торговли в Зареченском округе Тулы прошел 27 февраля.

Проверки состоялись по двум адресам: на ул. Октябрьской, д. 49 и д.95.

Было составлено три протокола об административных правонарушениях.

Напомним, согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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