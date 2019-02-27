Туляки начали возвращать билеты на матч "Арсенал" - "ЦСКА"
Матч «Арсенал» и ЦСКА должен был состояться 2 марта в Туле, однако поле Центральном стадиона не прошло проверку комиссии РПЛ и было не допущено к проведению игры.
Теперь команды сыграют на нейтральном поле. Матч состоится в Грозном, на стадионе «Ахмат Арена», также 2 марта. Начало игры - в 14:00.
В настоящее время болельщики, ранее купившие билеты на тульский стадион, начали их сдавать.
Возврат можно осуществить в кассах тульского стадиона:
- купленные в кассе за наличный расчет – возврат денег при предъявлении билета;
- купленные за безналичный расчет – возврат средств при предъявлении билета + заполненного заявления (образец);
- купленные в онлайн – возврат денежных средств автоматически в течение недели.
Режим работы касс:
с 27 февраля – 5 марта: с 14:00 до 19:00
ИСТОЧНИК KP.RU