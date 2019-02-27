2019-02-27T16:24:29+03:00
Общество

Туляки начали возвращать билеты на матч "Арсенал" - "ЦСКА"

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Матч «Арсенал» и ЦСКА должен был состояться 2 марта в Туле, однако поле Центральном стадиона не прошло проверку комиссии РПЛ и было не допущено к проведению игры.

Теперь команды сыграют на нейтральном поле. Матч состоится в Грозном, на стадионе «Ахмат Арена», также 2 марта. Начало игры - в 14:00.

В настоящее время болельщики, ранее купившие билеты на тульский стадион, начали их сдавать.

Возврат можно осуществить в кассах тульского стадиона:

- купленные в кассе за наличный расчет – возврат денег при предъявлении билета;

- купленные за безналичный расчет – возврат средств при предъявлении билета + заполненного заявления (образец);

- купленные в онлайн – возврат денежных средств автоматически в течение недели.

Режим работы касс:

с 27 февраля – 5 марта: с 14:00 до 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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