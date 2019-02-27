2019-02-27T16:05:27+03:00
Общество

Туляков приглашают на бесплатные занятия в клуб иностранного общения

Для участия необходима предварительная запись
Виктория ЯКУШИНА
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Молодежный тренинговый центр «Локация» совместно с МЦ «Родина» в феврале запускают новый проект – клуб иностранного общения «Языковая среда».

Проект предполагает проведение бесплатных практических занятий по изучению иностранных языков для молодежи от 14 до 30 лет и является частью программы по продвижению неформального образования «Новый формат».

На ближайший период запланированы занятия по английскому, испанскому, французскому и другим языкам от лучших лингвистических школ города.

Для участия необходима предварительная запись. Справки по тел.: 49-88-19 или в группе Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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