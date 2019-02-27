2019-02-27T15:58:34+03:00
Общество

В Тульскую область приехала Вероника Скворцова

В рамках визита в регион Вероника Скворцова планирует посетить Центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи
Виктория ЯКУШИНА
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27 февраля 2019 года в Туле состоялось совещание по вопросу реализации национального проекта «Здравоохранение».

В нем приняли участие руководители министерства здравоохранения РФ, органов исполнительной власти субъектов ЦФО, директора ТФОМС и территориальных органов Росздравнадзора ЦФО.

Участников заседания приветствовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В своей речи она отметила, что Тульская достигла стала одним из лидеров в ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения.

В рамках визита в регион Вероника Скворцова планирует посетить Центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи (ЦМК).

Напомним, в Центр вошли все подстанции скорой медицинской помощи региона. В настоящее время служба ежедневно обрабатывает до 2000 звонков, а средняя скорость ответа не превышает 30 секунд. С вызовами, которые требуют поддержки до момента приезда бригады либо консультации врача в процессе оказания медицинской помощи, работает отдельное подразделение в структуре ЦМК - консультационный центр.

Министр осмотрит учреждение и пообщается с персоналом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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