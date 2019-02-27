Тульская область стала одной из лидеров в ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-27T15:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

27 февраля 2019 года, в Туле состоялось совещание с руководителями Министерства здравоохранения РФ, органов исполнительной власти субъектов ЦФО, директорами ТФОМС и территориальных органов Росздравнадзора ЦФО.

Темой мероприятия стала реализации национального проекта «Здравоохранение».

- Тульская область неслучайно выбрана для проведения сегодняшнего совещания, поскольку за последний год регион стал одним из лидеров в ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения, - сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. - За 2018 год на 31% снизилась младенческая смертность в Тульской области и впервые за всю историю стала ниже среднестатистического показателя. Кроме того, сохранены позитивные тенденции снижения общей смертности: сейчас этот показатель снизился на 2% по отношению в 2017 году. Есть и другие достижения.

Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил министерство здравоохранения и его руководителя Веронику Скворцову за возможность обсудить реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Туле. Он также представил опыт работы по повышению качества медицинской помощи в Тульской области и поведал о реализуемых в регионе проектах и программах.

«Бережливая поликлиника»

Одним из проводимых в Тульской области стал проект «Бережливая поликлиника». В него включены все поликлиники и амбулатории региона.

На сегодня стандарту соответствуют 25% поликлиник области, что существенно выше показателя по России. В прошлом году с участием социально ответственного бизнеса были отремонтированы два крупных учреждения в Туле и одно - в районе области. В этом году за счет регионального бюджета будет проведен ремонт пяти поликлиник для взрослых, а за внебюджетные средства – ещё четырех детских поликлиник.

ФАПы

На сегодняшний день уже в 20 из 30 сел открыты ФАПы. Часть из них – с полноценным жильем. Установка ФАПов в оставшихся десяти будет произведена в 2019 году.

Центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи

Один из критериев оценки эффективности ЦМК - количество вызовов со временем доезда скорой помощи до 20 минут. Если в январе прошлого года этот показатель в регионе составлял 52%, то на конец года повысился до 78%. Также сократилось время прибытия скорой на ДТП: сейчас процент доездов выше целевого значения Минздрава.

Автопарк

Благодаря поддержке Минздрава России и привлечению внебюджетных источников в прошлом году автопарк скорой обновился на 13 автомобилей. В этом году за счет внебюджетных средств закуплены еще 10 автомобилей для ФАПов.

Вместе с тем Алексей Дюмин попросил Веронику Скворцову учесть, что потребность региона в обновлении автопарка скорой помощи все еще есть.

Кадры

Благодаря региональной кадровой программе в 2018 году выросла укомплектованность службы скорой медицинской помощи врачами – на 6%; фельдшерами – на 14%. По программе «Земский доктор» привлечено для работы на селе 39 врачей и 6 фельдшеров.

Губернатор отметил, что поддерживает предложение Президента России Владимира Владимировича Путина о снятии возрастных ограничений для участников программы. Для нашего региона это станет дополнительным инструментом для решения кадровых вопросов.

Болезни системы кровообращения и онкозаболевания

Большое внимание уделяется снижению смертности в регионе, основные причины которой – болезни системы кровообращения и онкозаболевания.

Первостепенная задача, которая стоит перед медиками области, ранняя диагностика онкозаболеваний. Уже запущен проект «Онкопатруль71», в рамках которого жителей обследуют выездные бригады. В бюджете региона предусмотрено финансирование на приобретение нового оборудования, лекарственных препаратов.

- Что касается пациентов с инсультом и инфарктом, то в прошлом году мы исключили их госпитализацию в непрофильные отделения. За счет регионального бюджета закуплен и запущен третий ангиограф. Принятые меры позволили сохранить более 1000 жизней, - отметил Алексей Дюмин.

Маммологический центр

Кроме того, в сентябре прошлого года в Туле был открыт областной маммологический центр. Теперь в стенах учреждения все жительницы региона с подозрением на рак обследуются даже без направления врача.

Строительство

При поддержке Минздрава России в этом году завершается строительство двух корпусов детской областной больницы.

- Все задачи по развитию системы здравоохранения, обеспечению бережного и внимательного отношения к каждому нашему жителю нам понятны. Сегодня они находят отражение в национальном проекте. И я уверен, нашими совместными усилиями будут реализованы в полном объеме, - подчеркнул Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU