В Тульской области впервые провели операцию по эндопротезированию коленного сустава системой последнего поколения «Stryker Knee Triathlon»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-27T15:03:53+03:00

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20 февраля 2019 года в ортопедическом отделении ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л.Н. Толстого» впервые в Тульской области состоялась операция по эндопротезированию коленного сустава системой последнего поколения «Stryker Knee Triathlon» с сохранением задней крестообразной связки и замещением надколенника.

Данная система разработана на основе 30-летнего опыта работы специалистов-ортопедов и является одной из наиболее успешных и популярных в выборе у хирургов по всему миру.

Импланты такого уровня являются передовыми инновационными технологиями и соответствуют самым высоким требованиям современной ортопедии.

Для успешного применения данного типа эндопротезов врачи тульской больницы прошли обучающие курсы на базе «РНИИТО им Р.Р.Вредена» г.Санкт–Петербург и ГУЗ «Областной клинический госпиталь ветеранов войн» г.Ярославль.

Первые операции выполнялись под контролем ведущих хирургов-ортопедов из Москвы и Иваново.

По словам главного врача ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л.Н. Толстого» Вадима Даильнева, многие российские клиники для артропластик коленного сустава используют эндопротезы устаревших, но хорошо себя зарекомендовавших модификаций.

- Мы внедрили современную методику, которая позволяет сохранить связочный аппарат, обеспечить стабильную амплитуду движений в коленном суставе и быстрое восстановление пациента. Эндопротезы такого типа обеспечивают максимальный комфорт для пациента, позволяют им вести активный образ жизни, - отметил главный врач.

ИСТОЧНИК KP.RU