2019-02-27T14:38:04+03:00
Общество

Будет ли застроен Рогожинский парк в Туле

По словам жителей, данный вопрос снят, но не закрыт
Виктория ЯКУШИНА
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Ранее ряд тульских СМИ сообщали, что близ ледовой арены «Тропик», в Рогожинском парке Тулы, будет возведен еще один спортивный зал. Для такого строительства потребуется снести памятный знак, установленный на месте гибели героя Советского Союза Григория Агеева, комиссара Тульского рабочего полка.

Данная информация вызвала большие волнения среди жителей, которые возмутились вероятной вырубке парка и сносу мемориала.

Одновременно с этим в гордуме были срочно отменены назначенные на 25 февраля публичные слушания «по обсуждению проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 71:30:050209:71, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Демьянова, дом 26-а». Причиной отмены стали обращения генерального директора ООО «СЛЭП ШОТ» от 25.02.2019, главы администрации города Тулы от 25.02.2019.

О чем были указанные обращения, неизвестно.

Между тем, обсуждения 25 февраля все же состоялись. Их посетили порядка 100 человек. Администрация зафиксировала в протоколе предложения жителей, которые будут в дальнейшем рассмотрены.

- Вопрос о застройке на сегодня снят, но не закрыт, - цитирует участника обсуждений Myslo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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