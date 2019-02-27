2019-02-27T14:16:14+03:00
Общество

Руководство Тульского дома ребенка обязали оформить паспорт внешнего вида фасада

Разрешение на реконструкцию исторического здания, которое теперь обито желтым сайдингом, администрация города не выдавала
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Первоначальный облик исторического здания Тульского городского дома ребенка сегодня скрыт от глаз жителей. Дом, возведенный в далеком 1945 году, теперь обит желтым сайдингом.

Данный факт возмутил туляков и вынудил распространить свое недовольство в сети.

История дошла и до администрации города Тулы. Ответ властей опубликовали в группе в соцсети «Тула ушедшего века»:

«В рамках осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, утвержденных решением Тульской городской Думы от 31.01.2018 №47/1156 (с изменениями от 26.09.2018 № 57/1385), сотрудниками Управления по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97 был выявлен факт нарушения п. 13.6.1 Правил благоустройства. По данным, представленным управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Тулы, разрешение на реконструкцию данного объекта капитального строительства администрация города не выдавала, паспорт внешнего вида фасада здания на согласование в администрацию г. Тулы не поступал.

На основании вышеизложенного, в адрес ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1» направлено требование на устранение выявленных нарушений, а именно оформить паспорт внешнего вида фасада здания в срок до 01.06.2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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