В Туле открылась школа «Тульской студенческой весны»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-27T13:17:10+03:00

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26 февраля 2019 года, в молодежном центре «Родина» открылась школа «Тульской студенческой весны».

Обучение в ней будут проходить около 100 студентов. Это молодые люди, желающие повысить уровень своих навыков и максимально подготовиться к отбору на фестиваль «Тульская студенческая весна».

Обучение будет проходить два дня, а по окончанию школы каждый сможет получить «Сертификат участника».

Школа включает шесть направлений: вокальное искусство, танцевальное, театральное, цирковое, журналистика и видео.

Спикеры школы: участница 4 сезона шоу "Танцы на ТНТ", танцор, хореограф, преподаватель Милана Чупаева; художественный руководитель Детского цирка города Тулы, обладатель Почётного знака «За заслуги в сфере молодёжной политики» Тамара Хижняченко; тульские журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU