2019-02-27T13:11:23+03:00
Происшествия

Тульски силовики проверили объекты в Щекинском районе, где работали иностранцы

Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области проведены совместные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии проверяли объекты в Щекинском районе, где работали иностранцы.

В ходе мероприятий на территории двух организаций в райцентре выявлено 25 административных правонарушений. 3 из них – по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», а еще 22 – по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Сейчас проводится административное расследование, по результатам которого к ответственности могут быть привлечены должностные лица предприятий, незаконно привлекшие к трудовой деятельности иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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