Тульски силовики проверили объекты в Щекинском районе, где работали иностранцы
В Тульской области проведены совместные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.
Сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии проверяли объекты в Щекинском районе, где работали иностранцы.
В ходе мероприятий на территории двух организаций в райцентре выявлено 25 административных правонарушений. 3 из них – по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», а еще 22 – по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».
Сейчас проводится административное расследование, по результатам которого к ответственности могут быть привлечены должностные лица предприятий, незаконно привлекшие к трудовой деятельности иностранных граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU