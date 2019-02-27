Жительница Тульской области ограбила знакомого, пока тот спал
Полицейские в Киреевском районе Тульской области выясняют обстоятельства грабежа.
Как выяснилось, к хищению причастна 32-летняя безработная местная жительница.
Предположительно, квартира потерпевшего не была заперта в то время, когда он спал.
Злоумышленница же оказалась в помещении случайно. Она зашла в гости вместе с общим знакомым хозяина квартиры.
Воспользовавшись тем, что друг спит, женщина забрала чужой мобильный телефон, несмотря на протесты очевидца, с которым пришла.
После того, как хозяин квартиры обнаружил пропажу, он обратился в полицию.
Дама была поймана и призналась стражам порядка в содеянном.
Сейчас в отделе МВД продолжаются мероприятия по установлению всех деталей противоправной деятельности женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU