Жительница Тульской области ограбила знакомого, пока тот спал

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-27T13:09:17+03:00

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Полицейские в Киреевском районе Тульской области выясняют обстоятельства грабежа.

Как выяснилось, к хищению причастна 32-летняя безработная местная жительница.

Предположительно, квартира потерпевшего не была заперта в то время, когда он спал.

Злоумышленница же оказалась в помещении случайно. Она зашла в гости вместе с общим знакомым хозяина квартиры.

Воспользовавшись тем, что друг спит, женщина забрала чужой мобильный телефон, несмотря на протесты очевидца, с которым пришла.

После того, как хозяин квартиры обнаружил пропажу, он обратился в полицию.

Дама была поймана и призналась стражам порядка в содеянном.

Сейчас в отделе МВД продолжаются мероприятия по установлению всех деталей противоправной деятельности женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU