«Музыкальный патруль» тульской полиции отпраздновал юбилей
26 февраля 2019 года, свой десятилетний юбилей отпраздновал ансамбль Управления МВД России по Тульской области «Музыкальный патруль».
За это время музыканты в полицейских погонах стали известны не только в тульском регионе, но и по всей России.
Активно участвуя в фестивалях МВД России и выступая на концертных площадках Тульской области, они не раз становились лауреатами различных конкурсов.
В День рождения коллектива артистов поздравил с 10-летием начальник Управления Сергей Галкин. Генерал-майор полиции отметил вклад артистов в культурное воспитание сотрудников ОВД и жителей Тульской области в целом.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Вечером, после официальных поздравлений, в честь своего юбилея «Музыкальный патруль» дал концерт в Городском концертном зале.
ИСТОЧНИК KP.RU