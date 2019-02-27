«Музыкальный патруль» тульской полиции отпраздновал юбилей

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-27T11:00:59+03:00

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26 февраля 2019 года, свой десятилетний юбилей отпраздновал ансамбль Управления МВД России по Тульской области «Музыкальный патруль».

За это время музыканты в полицейских погонах стали известны не только в тульском регионе, но и по всей России.

Активно участвуя в фестивалях МВД России и выступая на концертных площадках Тульской области, они не раз становились лауреатами различных конкурсов.

В День рождения коллектива артистов поздравил с 10-летием начальник Управления Сергей Галкин. Генерал-майор полиции отметил вклад артистов в культурное воспитание сотрудников ОВД и жителей Тульской области в целом.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Вечером, после официальных поздравлений, в честь своего юбилея «Музыкальный патруль» дал концерт в Городском концертном зале.

ИСТОЧНИК KP.RU