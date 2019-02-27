Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-27T10:52:20+03:00

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27 февраля - День Сил специальных операций.

Алексей Дюмин поздравил военнослужащих с профессиональным праздником. В его послании сказано:

"Уважаемые военнослужащие Сил специальных операций!

Товарищи офицеры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Силы специальных операций служат гарантом безопасности нашей страны от угрозы международного терроризма.

Везде, где требуется ваша непревзойденная подготовка, вы действуете четко и слаженно, демонстрируете высокий боевой дух и отвагу.

Верность боевым товарищам, преданность Родине ­– в сердце каждого военнослужащего ССО.

Уверен, что вы будете всегда надежно стоять на защите интересов России, с честью исполнять свой долг.

Благодарю за вашу непростую и очень важную службу.

Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам спецподразделений здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго!"

ИСТОЧНИК KP.RU