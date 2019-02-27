2019-02-27T10:48:03+03:00
Происшествия

Туляк получил штраф за кражу из квартиры

Наказание мужчине назначил Центральный районный суд Тулы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле мужчина осужден за кражу из квартиры.

Как сообщили в прокуратуре региона, 19 ноября 2018 года, он повредил замок входной двери чужого жилища, проник в квартиру и вынес оттуда имущество на общую сумму 24 500 рублей.

За содеянное приговором Центрального районного суда Тулы мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Музыкальный патруль» тульской полиции отпраздновал юбилей
Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником
Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре на Калинина в Туле
Молодые педагоги из Тулы приняли участие в фестивале уроков
Евгений Авилов: Ко Дню города все работы в школе спортивной гимнастики должны быть завершены
В Пролетарском округе Тулы прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей
В Тульском экзотариуме на Октябрьской большое пополнение
В Туле заключили под стражу пару, избившую до смерти мужчину
В Тульской области не поделили дорогу «Mitsubishi» и «Volkswagen»
На трассе в Тульской области водитель «ГАЗа» врезался в стоящий грузовик «МАН»
В Туле двое мужчин похищали из грузовиков аккумуляторы
Туляки могут принять участие в акции «Мы - наследники Победы»
В Тульской области столкнулись "ВАЗ-2107" и "ПАЗ"
Погода в Туле 26 февраля: облачно и мокрый снег
В Туле вышла в свет историко-культурная энциклопедия
Более 1200 тульских компаний решили быть в плюсе с «Ростелекомом»
В Туле по ул. Менделеевской ограничат остановку и движение транспорта
В Тульской области дотла сгорели две хозяйственные постройки
В Туле мужчина и женщина попались на краже детской коляски из припаркованного авто
9 мая 2019 года по Туле в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк»