Туляк получил штраф за кражу из квартиры

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-27T10:48:03+03:00

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В Туле мужчина осужден за кражу из квартиры.

Как сообщили в прокуратуре региона, 19 ноября 2018 года, он повредил замок входной двери чужого жилища, проник в квартиру и вынес оттуда имущество на общую сумму 24 500 рублей.

За содеянное приговором Центрального районного суда Тулы мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU