Туляк получил штраф за кражу из квартиры
Наказание мужчине назначил Центральный районный суд Тулы
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В Туле мужчина осужден за кражу из квартиры.
Как сообщили в прокуратуре региона, 19 ноября 2018 года, он повредил замок входной двери чужого жилища, проник в квартиру и вынес оттуда имущество на общую сумму 24 500 рублей.
За содеянное приговором Центрального районного суда Тулы мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU