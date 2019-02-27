Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре на Калинина в Туле
После страшного пожара в квартире многоэтажки по улице Калинина в Туле, где нашли три тела, в СУ СКР по Тульской области возбудили уголовное дело. Статья УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Найденные тела принадлежали: 61-летнему мужчине, причина смерти которого не установлена из-за обугливания и обгорания тела; 70-летней женщине и 62-летнему мужчине, причиной смерти которых явилось отравление угарным газом.
- В настоящее время следователем назначены судмедэкспертизы по исследованию тел потерпевших, пожаро-техническая экспертиза, также назначены ряд экспертных исследований по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев произошедшего, жильцов дома, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Страшный пожар на Калинина в Туле: последствия ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU