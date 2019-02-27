Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре на Калинина в Туле

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-27T10:11:33+03:00

В настоящее время следователем назначены судмедэкспертизы по исследованию тел потерпевших

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После страшного пожара в квартире многоэтажки по улице Калинина в Туле, где нашли три тела, в СУ СКР по Тульской области возбудили уголовное дело. Статья УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Найденные тела принадлежали: 61-летнему мужчине, причина смерти которого не установлена из-за обугливания и обгорания тела; 70-летней женщине и 62-летнему мужчине, причиной смерти которых явилось отравление угарным газом.

- В настоящее время следователем назначены судмедэкспертизы по исследованию тел потерпевших, пожаро-техническая экспертиза, также назначены ряд экспертных исследований по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев произошедшего, жильцов дома, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/693857" frameborder="0"></iframe> Страшный пожар на Калинина в Туле: последствия ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU