2019-02-27T09:07:22+03:00
Общество

Молодые педагоги из Тулы приняли участие в фестивале уроков

На педагогических площадках фестиваля проведены уроки рефлексии, урок-дискуссия, урок-зачет
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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77 молодых педагогов со стажем работы до 3 лет из 26 образовательных организаций приняли участие в фестивале уроков.

Цель фестиваля – создание условий для развития профессиональной педагогической компетенции молодого специалиста, активизация педагогической деятельности, мотивация профессионального и личностного развития.

Первый муниципальный методический фестиваль проводился с применением цифровых образовательных ресурсов на базе МБОУ «ЦО – гимназия № 1».

На педагогических площадках фестиваля проведены уроки рефлексии, урок-дискуссия, урок-зачет, интегрированные уроки, мастер-классы.

Своим мастерством с молодыми педагогами города делились 13 учителей гимназии, имеющих высшую квалификационную категорию, призеров профессиональных конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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