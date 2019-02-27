Евгений Авилов: Ко Дню города все работы в школе спортивной гимнастики должны быть завершены

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-27T08:56:38+03:00

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Ко Дню города все работы в школе спортивной гимнастики должны быть завершены. Об этом заявил глава администрации города Евгений Авилов 26 февраля на выездном совещании.

В спортивной школе олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» проведен ремонт. В качестве приоритетов для проведения работ были определены спортивные залы, коридоры, лестницы и фойе.

Евгений Авилов поручил завершить в 2019 году ремонт и благоустройство спортшколы. Планируется отремонтировать фасад, разминочный зал, по программе «Народный бюджет» заменить оконные блоки.

- Важно, что родители воспитанников видят конкретный результат. И очень хорошо, что и сама спортшкола, и родительская общественность также подключились к решению насущных вопросов. Мы решаем сегодня общую задачу, - отметил глава администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU