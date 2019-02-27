2019-02-27T08:36:24+03:00
Общество

В Пролетарском округе Тулы прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей

Было составлено 11 протоколов об административном правонарушении
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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25 и 26 февраля в Пролетарском округе Тулы прошли рейды по пресечению несанкционированной торговли. Сотрудники главного управления по территориальному округу проверили торговые точки на улицах Плеханова, Ложевой.

В ходе рейда 25 февраля было составлено 6 протоколов об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах, 26 февраля – 5 протоколов.

Напомним, за торговлю в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 7 тысяч до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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