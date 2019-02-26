В Туле заключили под стражу пару, избившую до смерти мужчину
В производстве следственного отдела по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В одной из квартир дома по ул. Кутузова, 3 было обнаружено тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.
По подозрению в совершении преступления были задержаны двое. После допроса 37-летней женщине и 36-летнему мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления.
По версии следствия, в тот вечер потерпевший выпивал вместе со знакомыми. Вскоре между ними разгорелся конфликт. Пара избила мужчину. Женщина и ее приятель поочередно наносили удары по животу, груди и голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
На основании ходатайства следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сбор доказательственной базы по уголовному делу продолжается, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU