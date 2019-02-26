В Туле заключили под стражу пару, избившую до смерти мужчину

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-26T16:10:06+03:00

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В производстве следственного отдела по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В одной из квартир дома по ул. Кутузова, 3 было обнаружено тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое. После допроса 37-летней женщине и 36-летнему мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления.

По версии следствия, в тот вечер потерпевший выпивал вместе со знакомыми. Вскоре между ними разгорелся конфликт. Пара избила мужчину. Женщина и ее приятель поочередно наносили удары по животу, груди и голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

На основании ходатайства следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сбор доказательственной базы по уголовному делу продолжается, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU