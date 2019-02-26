В Тульской области не поделили дорогу «Mitsubishi» и «Volkswagen»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-26T15:14:01+03:00

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25 февраля в 07.55 на улице Чайковского в Суворове произошло ДТП. 28-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Galant», по предварительной информации, столкнулся с «Volkswagen Passat», под управлением 56-летнего мужчины. Вторая иномарка в это время поворачивала налево.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Mitsubishi» и «Volkswagen». Они получили различные травмы после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU