В Тульской области не поделили дорогу «Mitsubishi» и «Volkswagen»
В аварии пострадали водители автомобилей
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 февраля в 07.55 на улице Чайковского в Суворове произошло ДТП. 28-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Galant», по предварительной информации, столкнулся с «Volkswagen Passat», под управлением 56-летнего мужчины. Вторая иномарка в это время поворачивала налево.
В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Mitsubishi» и «Volkswagen». Они получили различные травмы после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU