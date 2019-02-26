2019-02-26T15:14:01+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу «Mitsubishi» и «Volkswagen»

В аварии пострадали водители автомобилей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

25 февраля в 07.55 на улице Чайковского в Суворове произошло ДТП. 28-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Galant», по предварительной информации, столкнулся с «Volkswagen Passat», под управлением 56-летнего мужчины. Вторая иномарка в это время поворачивала налево.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Mitsubishi» и «Volkswagen». Они получили различные травмы после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24